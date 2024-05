Interessenten haben noch bis zum heutigen 13. Mai Zeit, ein Gebot beim Auktionshaus Christie's abzugeben. Ursprünglich sollten die sollen die Uhren heute in Genf versteigert werden, doch der Termin wurde auf den morgigen Dienstag (14.5.) verschoben. Schätzungen zu den Schmuckstücken gehen bis zu einem Betrag von rund vier Millionen Euro. Bei einem wirklichen Interesse müssen die Bieter-Taschen also äußerst tief sein. Der Erlös soll nach Angaben von RTL in die Pflege des einstigen Ausnahme-Rennfahrers fließen

Die Uhren in der Auktion seien in einem Top-Zustand, so Christie's Uhrenspezialist Alexandre Gouverneyre. Einige könnten winzige Gebrauchsspuren haben, was den Wert aber wahrscheinlich nur erhöhe, meinte Gouverneyre.



Es rege die Fantasie an: Ein kleiner Kratzer, der am Handgelenk von Michael Schumacher passiert sein dürfte.