Einen spektakulären Fund hat der frühere Streifenpolizist Gregg Musgrove in einem Lagerraum in Südkalifornien gemacht. Er stieß auf Musikkassetten und DAT-Bänder mit bisher unveröffentlichten Aufnahmen von Popstar Michael Jackson (1958 - 2009).



Zwölf Aufzeichnungen sollen darauf zu hören sein. Der "King of Pop" soll sie um 1990 - vor der Veröffentlichung seines Albums "Dangerous" - aufgenommen haben.