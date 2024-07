Chris Martin zeigte sich besonders dankbar, denn ohne den Schauspieler und seinen Film "Zurück in die Zukunft" gäbe es die Band Coldplay nicht: "Der Hauptgrund, warum wir in einer Band sind, ist 'Zurück in die Zukunft', also danke an unseren ewigen Helden und einen der wundervollsten Menschen auf der Erde, Mr. Michael J. Fox."

Wie Coldplay und der Film aus den 80er-Jahren zusammenhängen, erzählte der Frontmann bereits 2022 in der "Kelly Clarkson Show". Dort verriet er, dass er auf dem Land in England groß geworden ist - ohne Internet. Musik gab es nur im Fernsehen. Besonders prägend war für ihn dann die Szene aus "Zurück in die Zukunft", in der Michael J. Fox den Chuck-Berry-Song "Johnny B. Goode" performte. Sofort stand für ihn fest: Er wolle unbedingt in einer Band sein.



In der Trilogie aus den 80ern spielt Michael J. Fox die Hauptrolle des Marty McFly, der mit dem Wissenschaftler Doc in einem umgebauten DeLorean als Zeitmaschine durch verschiedene Jahrzehnte reist.