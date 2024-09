Wenn der Papa ein Mega-Star in Hollywood ist, kann man sich einfach auf die guten Beziehungen verlassen, falls man auch ins Filmgeschäft einsteigen will.



Oder man macht es wie Michael Douglas.



Am 25. September wird der Schauspieler 80 Jahre alt - ein guter Moment, um mal genauer hinzuschauen, wie er es eigentlich geschafft hat, die Erwartungen an ihn stets zu übertreffen oder mit einer unerwarteten Wendung zu überraschen.

Auf Papa hören? Nein, danke!

Das Filmgeschäft sei zu hart, warnte Hollywood-Star Kirk Douglas seinen Sohn. Doch der hörte nicht auf ihn und gründete in den Drehpausen seiner ersten großen Fernsehrolle "Auf den Straßen von San Francisco" eine eigene Produktionsfirma.



Gleich mit dem ersten großen Projekt stellte Michael unter Beweis, dass er ein ausgezeichnetes Gespür für gute Filme hat: "Einer flog über das Kuckucksnest" (1975) mit Jack Nicholson in der Hauptrolle gewann fünf Oscars - einer davon ging an Michael Douglas als Produzent des Films.



Und der Papa? Nahm es mit Humor: "Weißt du, Michael, wenn ich gewusst hätte, dass du so erfolgreich werden würdest, wäre ich viel netter zu dir gewesen", zitierte Michael Douglas seinen berühmten Vater 2010 in einem Interview mit dem Guardian.

Bildrechte: imago images/ZUMA Press

"Basic Instinct" für gute Filme und Projekte

Das feine Gespür zeigte sich auch später in der beachtlichen Karriere von Michael Douglas: Der Börsenthriller "Wall Street", für den er 1988 den Oscar als bester Hauptdarsteller erhielt, machte Douglas zum teuersten Schauspieler Hollywoods. Durch die Auszeichnung habe er sich "zum ersten Mal als eigenständige Schauspielerpersönlichkeit akzeptiert" gefühlt, sagte er später in einem Interview mit dem Tagesspiegel.



Dass er Herzensbrecher und Frauenhelden spielen kann, zeigte er in Filmen wie dem Erotikthriller "Basic Instinct" mit Sharon Stone oder in "Eine verhängnisvolle Affäre". In "Falling Down - Ein ganz normaler Tag" lief er in seiner Rolle Amok, "Ein perfekter Mord" zeigte seine eiskalte Seite und in "Die Wonder Boys" spielte er einen kiffenden Literaturprofessor.



Starke Rollen, viele Facetten und immer wieder ein Neubeginn - durchaus beeindruckend für einen, der nach Wunsch seines Vaters lieber einen anderen Beruf hätte ergreifen sollen. Und wie sieht das Michael Douglas selbst? Er hat seine Karriere rückblickend einmal mit einem Baseballspiel verglichen: "Meine Trefferquote ist gut - keine sensationellen Homeruns, aber ein guter Schlagdurchschnitt."



Ganz schön bescheiden.

Bildrechte: IMAGO/Granata Images

Skandale, Sexsucht und Familienglück

Mit 80 Jahren darf man sich auch in Sachen Liebe weiterentwickeln. Bei Michael Douglas lässt sich das so zusammenfassen: Erst Affären und Drogen - jetzt seit fast 25 Jahren ziemlich stabiles Familienglück.



Die lange Version klingt so:

Schon kurz nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Cameron 1978 reichte Michael Douglas' Frau Diandra Luker die Scheidung ein - zumindest das erste Mal. Tatsächlich geschieden wurden die beiden allerdings erst zwölf Jahre später. Der Grund? Seine Affären, seine Drogensucht, seine Alkoholsucht.



Dass er auch noch sexsüchtig gewesen sein soll, hat Michael Douglas als Gerücht bezeichnet: "Ich weiß nicht, welcher clevere Londoner Journalist es war, aber er erfand meine Sexsucht. Seitdem gehört sie zu mir und ich werde sie nicht los", sagte er viele Jahre später in einem Interview mit der Daily Mail.



Im Jahr 2000 heiratete Douglas erneut - die 25 Jahre jüngere britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones, mit der er die zwei Kinder Dylan (geboren 2000) und Carys (geboren 2003) hat. Zweifacher Großvater ist Michael Douglas dank Sohn Cameron auch schon.

Krebs und ein überraschender Neubeginn

2010 kam die niederschmetternde Diagnose für Michael Douglas: Der damals 65-Jährige litt an Zungenkrebs. Michael Douglas unterzog sich erfolgreich einer Strahlen- und Chemotherapie. 2011 vermeldete Douglas, dass der Tumor ganz verschwunden sei.



Wieder stand der Schauspieler jetzt vor der Kamera, allerdings in ganz anderen Rollen. Zum Beispiel als schwuler Pianist in "Liberace - Zu viel des Guten ist wundervoll" oder als alternder Schauspieler mit Prostataproblemen in der Serie "The Kominsky Method", für die er mit dem Filmpreis Golden Globe ausgezeichnet wurde.



Als ergrauter Professor Dr. Hank Pym in der "Ant-Man"-Serie hat er nun auch Superhelden-Filme im Lebenslauf.

Bildrechte: IMAGO / Mary Evans

Politisches Engagement