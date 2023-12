Ein Weihnachten ohne die Musik von Michael Bublé ist eigentlich kaum vorstellbar. Nachschub wird es davon in Zukunft aber offenbar erstmal nicht geben. In einem Interview in dem Podcast "The Diary of a CEO" hat der Sänger jetzt verraten, dass er seine Musik-Karriere erstmal auf Eis legen will.

Seine Erklärung für das Musik-Aus: "Jeden Abend gehe ich raus und ziehe diesen Anzug an, und wenn ich dann auf die Bühne gehe, bin ich der Typ, der ich immer sein wollte." Dennoch gäbe es auch einen anderen Michael und den will er der Welt nun zeigen.



Über sein Leben als Sänger erzählt er: "Ich mache ein tolles Album, dann fahre ich in 40 Länder um es zu promoten und dann gehe ich anderthalb Jahre auf Tour. Ich fühle mich, als wäre ich an einem Punkt in meiner Karriere angekommen, an dem ich etwas anderes tun will. Es geht darum, die andere Person zu sein, nicht der Anzugs-Typ, sondern Mike."



Auch Zukunftspläne hat der 48-Jährige schon. Er könne sich vorstellen, im TV und in Filmen aufzutreten. Die Liebe zur Musik wird er allerdings so schnell nicht verlieren, wie er selbst sagt: "Musik wird immer mein Glücksort und meine Liebe sein, aber ich brauche Zeit für andere Dinge."