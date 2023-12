Einer der größten Pop-Skandale der 90er-Jahre kommt ins Kino. Der Film "Girl You Know It's True" erzählt nach einer wahren Begebenheit die große Lüge um das Duo "Milli Vanilli".



Spätestens mit ihrem Hit "Girl You Know It's True" wurden Robert "Rob" Pilatus und Fabrice "Fab" Morvan Ende der 80er zu weltweit gefeierten Stars. Drei Nummer-Eins-Hits in den USA und sogar eine Grammy-Auszeichnung hatte das Duo aus München vorzuweisen.



Doch am 14. November 1990 gab ihr Produzent Frank Farian bekannt, dass die beiden eigentlich gar nicht singen konnten. Sie bewegten lediglich die Lippen zum Gesang. Alles war nur vorgetäuscht!



Im Film spielt Matthias Schweighöfer den Strippenzieher hinter dem Pop-Duo. Mit blonder Perücke schlüpft er in die Rolle des Frank Farian, den er bis ins Detail studiert haben soll.