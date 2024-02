Die Mutter von US-Rocklegende Bruce Springsteen ist tot. Adele Springsteen sei am 31. Januar im Alter von 98 Jahren gestorben, teilte der Musiker auf Instagram mit. Dazu veröffentlichte Springsteen ein Video, auf dem er und seine Mutter - bereits in hohem Alter - zu Jazz-Musik tanzen.



Noch in hohem Alter war Adele Springsteen häufig auf Konzerten des Rockstars und ließ sich dabei immer wieder zu einem Tänzchen hinreißen. In ihren letzten Lebensjahren litt sie an Alzheimer.