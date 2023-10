Was ist eigentlich das MCU?

Das Marvel Cinematic Universe (MCU) ist unabhängig von den Comicreihen entstanden. Es umfasst zahlreiche Filme, mindestens genauso viele Superhelden und Schurken - und eine Handlung, die sich häufiger mal überkreuzt. Da den Überblick zu behalten, ist nicht so leicht.



Die Marvel-Filme sind in verschiedene Phasen eingeteilt. Los geht's mit der Infitiy Saga von Phase eins bis drei. Ab Phase vier beginnt die Multiverse Saga in der, wie der Titel schon verrät, das Multiversum eingeführt wird.

MCU Phase 1 (Infinity Saga): Iron Man, Hulk, Captain America und Avengers

Die erste Phase des Marvel-Filmuniversums beginnt mit dem genialen, milliardenschweren Erfinder Tony Stark alias Iron Man. Darauf folgen der übermenschlich starke Hulk, der Donnergott Thor und Captain America. Gemeinsam kämpfen sie am Ende der Phase als Avengers gegen Thors Bruder Loki, der die Erde erobern will.

Iron Man (2008)

Der unglaubliche Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

Marvel's The Avengers (2012)

Bildrechte: IMAGO / Mary Evans

MCU Phase 2 (Infinity Saga): Guardians of the Galaxy und Ant Man

In der zweiten Phase des MCU werden die Geschichten der bereits bekannten Helden weitererzählt. Neu dazu kommen in die bunt zusammengewürfelte Truppe Guardians of the Galaxy und Ant-Man, der mit seinem Anzug auf Ameisengröße schrumpfen kann.

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark Kingdom (2013)

The Return of the First Avenger (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

MCU Phase 3 (Infinity Saga): Spider-Man, Black Panther und Doctor Strange

Die dritte Phase des MCU beginnt mit einem Kampf einstiger Verbündeter. In "The First Avenger: Civil War" kämpft Iron Man gegen seinen ehemaligen Avengers-Kollegen Captain America.



In dieser Phase wird auch endlich einer der beliebtesten Comic-Helden Teil des MCU: Auftritt Spider-Man. Mit dem Black Panther und Doctor Strange, dem Meister der Magie, werden weitere Superhelden neu eingeführt.



In "Avengers: Endgame" kämpfen die Avengers-Helden dann gegen den mächtigsten Titan Thanos und müssen dabei ordentlich einstecken.

The First Avenger: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Tag der Entscheidung (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Bildrechte: dpa

MCU Phase 4 (Multiverse Saga): Ein eigenes Abenteuer für Black Widow

In Phase vier beginnt die Multiverse Saga. Spider-Man und Doctor Strange tauchen tief in das Multiversum ein. Mit Black Widow bekommt die bereits aus vorigen Filmen bekannte Superheldin endlich ihr eigenes Abenteuer und muss sich mit den düsteren Kapiteln ihres Lebens auseinandersetzen. Mit vielen starken weiblichen Heldinnen in "Black Panther: Wakanda Forever" schließt die vierte Phase des MCU ab.

Black Widow (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Eternals (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

Black Panther: Wakanda Forever (2022)

Doch Achtung! Das MCU dehnt sich hier erstmals auf Streamingdienste auf. Im TV waren exklusiv die Serien "WandaVision", "The Falcon and the Winter Soldier", "Loki" und "Hawkeye" (alle 2021) zu sehen, in denen auch Helden aus der zweiten Reihe wie Wanda Maximoff alias Scarlet Witch oder Bucky Barnes alias Winter Soldier ihre Geschichten erzählen.

Bildrechte: dpa

MCU Phase 5 (Multiverse Saga)

Phase fünf und sechs des MCU stehen bereits in den Startlöchern. Für die kommenden Jahre sind bereits einige Filme angekündigt. Der nächste Marvel-Film kommt schon im Februar in die Kinos: