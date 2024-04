Glück im Unglück hatten Crewmitglieder von Mark Forster: Ihr Bus hatte am frühen Sonntagmorgen (14.04.) gegen 5:00 Uhr einen Unfall auf der Autobahn.

Alle Insassen konnten den Bus durch das Fenster selbstständig und unverletzt verlassen. Der Sänger Mark Forster war selbst nicht an Bord, in seiner Instagram-Story meldet sich der 41-Jährige aber zu Wort:

Der Tourbus mit sieben Insassen war im Bereich einer Autobahnauffahrt zur A24 im Süden Schleswig-Holsteins unterwegs. Er kam gerade vom Konzert in Kiel, wo Mark Forster am Vorabend spielte.



Der Busfahrer habe kurz auf dem Grünstreifen gestoppt. Dort sei er in Schieflage durch den aufgeweichten Boden geraten und gegen die Leitplanke gekippt, wie die Feuerwehr erklärte.