75 Jahre Marius Müller-Westernhagen - da gibt es viel zu feiern für einen der erfolgreichsten deutschen Pop- und Rockmusiker. Unter anderem 50 Jahre voller Hits. Und für jedes Lebensjahr hat die Rock-Ikone nun ein Lied in einer umfassenden Werkschau zusammengestellt: In "Westernhagen 75 (75 Songs / 1974 - 2023)" präsentiert er mindestens jeweils einen Song aus seinen 23 veröffentlichten Alben, die sich über 17 Millionen Mal verkauft haben.

Der gebürtige Düsseldorfer kam am 6. Dezember 1948 als Sohn des Schauspielers Hans und seiner Frau Liselotte Müller-Westernhagen zur Welt. Seinen Vater verliert der junge Marius, als er erst 14 Jahre alt ist.



Als junger Mann zieht es ihn nach Hamburg, wo er in einer Künstlervilla unter anderem mit Udo Lindenberg und Otto Waalkes wohnt. "Ich habe nie Miete bezahlt, sondern immer in einem freien Bett übernachtet", erinnerte sich Westernhagen in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".