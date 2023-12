Sie singt einen DER Weihnachtshits. Doch "All I want for Christmas is You" gilt zumindest nicht mehr für Bryan Tanaka. Der 40 Jahre alte Tänzer hat jetzt via Instagram die Trennung von Mariah Carey bestätigt. Man gehe nun getrennte Wege, dies aber mit Respekt und Dankbarkeit. Sieben Jahre waren Mariah Carey und Bryan Tanaka zusammen. Die 54 Jahre alte Mariah Carey hat sich bisher nicht zur Trennung geäußert.