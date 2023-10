Mehr als 30 Jahre ist es her, dass eine "Proll-Karre" die Menschen in Scharen ins Kino lockte - und gleich drei Schauspieler über Nacht zu Stars machte. Für Til Schweiger, Tina Ruland und Michael Kessler war Bernd Eichingers "Manta, Manta" der Startschuss für ihre Leinwand-Karriere.

Nun sind Bertie, Uschi und Klausi zurück. Mit "Manta, Manta - Zwoter Teil" hat sich Til Schweiger als Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller einen lang gehegten Wunsch erfüllt. Entsprechend verwundert es wenig, wenn in der Neuauflage nicht etwa der Manta, sondern er selbst im Zentrum des Geschehens steht. Auch in Sachen Klischees gibt sich die Fortsetzung deutlich zahmer. Die naive Uschi, natürlich Frisörin, hat sich mittlerweile zu einer respektablen Geschäftsfrau gemausert - und Auto-Narr Klausi zeigt, dass er sich auch mit dem Fahrrad fortbewegen kann.

Die Zeit seit dem ersten Manta-Film ist an Bertie, Uschi und Klausi nicht spurlos vorübergegangen. Das Trio ist in die Jahre gekommen. Seine Rennfahrerkarriere hat Bertie an den Nagel gehängt, auch die Beziehung zu Uschi ist längst Geschichte. Mehr schlecht als recht hält er sich mit einer Autowerkstatt samt angeschlossener Kart-Bahn über Wasser. Der treudoofe Klausi ist heute sein Angestellter.



Als Bertie mit der Tilgung eines Darlehens in Rückstand gerät und die Bank mit der Zwangsversteigerung seines Grundstücks droht, fasst Bertie einen waghalsigen Plan: Die Siegprämie beim anstehenden 90er-Jahre "Classic Cars"-Rennen auf dem Bilster Berg könnte seine finanziellen Probleme lösen.



Für Bertie beginnt ein Wettrennen gegen die Zeit: In nur einem Monat muss er aus seinem ollen Opel ein Geschoss wie aus alten Manta-Tagen machen.