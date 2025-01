Am 30. Januar startet Maite Kelly in Erfurt ihre große Arena-Tour, bis Ende März wird sie unter anderem in Berlin, Hamburg und Rostock für ihre Fans singen.



Allerdings hat sie auch eine TV-Pause angekündigt, um sich nicht zu übernehmen. Spätestens zur "Schlagerboom 2025" im November will sie aber wieder dabei sein und wer weiß, vielleicht knistert es dann wieder, wenn Roland Kaiser wieder an ihrer Seite ist.