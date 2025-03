Nach 15 Auftritten ist am 9. März der Vorhang gefallen. Maite Kelly spielte das letzte Konzert ihrer "Nur Liebe"-Tournee. Wie es jetzt für die Sängerin weitergeht hat sie im BRISANT-Interview verraten.

Mit Klassikern wie "Warum hast du nicht Nein gesagt", "Heute Nacht für immer" oder im Duett mit Schlager-Kollege Daniel Sommer ("Der Mann an der Geige") begeisterte sie tausende Fans. 15 Mal performte die 45-Jährige in den vergangenen sechs Wochen zwei Stunden voller Power - in der gesamten Republik.