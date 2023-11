In den Song-Pausen, in denen sich Madonna umzieht, müssen ihre Tänzer unermüdlich weiter performen, auf der Videowand flimmern permanent Zitate, Fotos und Videoschnipsel. In jeder Sekunde lassen sich Referenzen aus ihrer Karriere finden. Bei einem ihrer jüngeren Lieder "Bitch, I’m Madonna" lässt sie all ihre Tänzerinnen und Tänzer zu Madonnas werden. Alle treten in originalen und ikonischen Outfits aus vier Jahrzehnten auf.

Madonnas Tochter begleitet sie am Klavier

In der knapp zweieinhalbstündigen Show präsentiert Madonna zahlreiche ihrer großen Hits. So sind "Like A Prayer", "Vogue" sowie der Song "Holiday" zu hören, mit dem ihr 1983 der internationale Durchbruch gelang.



Auch ihre 17-jährige Tochter Mercy James erhält in der Show einen Auftritt: Sie begleitet ihre Mutter bei "Bad Girl" am Piano.

Sorge um Madonna: Welttournee-Auftakt verschoben