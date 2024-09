Darüber hinaus haben die behindertenfeindlichen Witze von Mockridge auch Folgen für seinen Podcast "Die Deutschen". Der "Spiegel" berichtet, dass die Sprachlern-App "Babbel" angekündigt habe, die Zusammenarbeit zu beenden.



Man habe den Podcast in der Vergangenheit mit Sponsoring unterstützt, erklärte eine Sprecherin gegenüber dem "Spiegel". "Zum Zeitpunkt der Sponsoring-Vereinbarungen sind die Gäste und Inhalte der einzelnen Episoden leider nicht immer bekannt", so das Unternehmen. Man distanziere sich "klar von den behindertenfeindlichen Aussagen in der besagten Folge, da sie unseren Werten widersprechen", heißt es weiter.



Die Gastgeber des Podcasts, der Comedian Nizar Akremi und der YouTuber Shayan Garcia, hatten Luke Mockridge in seinen abwertenden Äußerungen unterstützt und stellten sich auch anschließend hinter den Comedian: "Wir haben keinen Mord begangen", sagte Akremi in Richtung der Kritiker.