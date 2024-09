Diese "Witze" von Luke Mockridge gingen offensichtlich nach hinten los - und das nicht ohne Konsequenzen für den 35-Jährigen.



Der Comedian hatte in einem Podcast Athletinnen und Athleten der Paralympischen Spiele in Paris verhöhnt. "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken - und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen", hatte Luke Mockridge unter anderem im Podcast "Die Deutschen" gesagt.