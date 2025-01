Wegen der Brände in Los Angeles verschiebt Netflix den Start einer neuen Serie mit Herzogin Meghan. "Ich bin Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starts unterstützt haben", so die Herzogin von Sussex in einer Mitteilung des Streamingdienstes. Man müsse sich jetzt auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren, die von den Bränden in Kalifornien betroffen seien, so Meghan weiter.



Ursprünglich sollte die Lifestyle-Serie bereits im Januar Premiere feiern, nun kündigt Netflix den Neustart für den 4. März an. In "With Love, Meghan" lädt die 43-Jährige prominente Freundinnen und Freunde auf ihr Anwesen in Kalifornien ein und gibt Koch- und Gartentipps.