Neben dem Album wird es eine Welttournee geben, die schon am 11. September startet und am 22. September in Hamburg Station macht.



In einer Mitteilung heißt es, der Albumtitel "From Zero" beziehe sich sowohl auf die Anfänge der Band, als auch auf die neue Phase, die vor ihnen liege. "Klanglich und gefühlsmäßig geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - unser typischer Sound, aber neu und voller Leben."