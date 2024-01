Damit schockt Lindemann im Vorschau-Video: 15 Sekunden, getaucht in gelbliches Licht, Till Lindemann mit dunkel geschminkten Augen in einem weißen Anzug und Hut, inmitten von viel Grün, das mit Palmen fast wie eine Plantage aussieht.



Eine junge Frau, die auf dem Boden liegt, über der er sich abstützt. Bilder, die an solche aus der Kolonialzeit erinnern sollen?



Im offiziellen Video, das am 13. Januar veröffentlicht wurde, sind die Aufnahmen entschärft. Von der rohen Gewalt des Vorschau-Videos gibt es nur noch Andeutungen.