Yvonne Catterfeld liebt einen Briten. Das plauderte sie jüngst im Interview mit RTL aus. Und das wirkt sich auch auf ihre Musik aus: Denn statt Deutsch singt sie in ihrer aktuellen Single "Move" auf Englisch. "Mein Freund kommt aus England und dadurch sprechen wir natürlich zu Hause vorwiegend Englisch", so die 44-Jährige. Für Yvonne fühle sich das so "natürlich" an, dass ihr sogar hin und wieder ein paar deutsche Begriffe entfallen.