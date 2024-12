Düzen Tekkal resümiert bitter: "Am Ende ist die Frau an allem Schuld.", schreibt sie und stellt die Frage: "Was bedeutet das für unsere Kinder und insbesondere Töchter und Ihre Zukunft, wenn Sie das Gefühl haben müssen so dehumanisiert zu werden, wenn sie eines Tages Politikerinnen, Menschenrechtsaktivistinnen oder Unternehmerinnen werden wollen?".