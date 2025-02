Travis sei von Anfang an anders gewesen. "Was sich auch anders anfühlte, war die Art und Weise, wie er über sie sprach, von dem Moment an, als er mit ihr zusammen war", erzählt Jason: "Man konnte sehen, wie sehr er sie wirklich mochte, gleich von Anfang an. Ich glaube, das war schon etwas, was mir die Augen geöffnet hat, als wir das erste Mal darüber sprachen."



Nur wenige Tage zuvor hatte Jason in einem anderen Podcast darüber gesprochen, wie sich sein Bruder in letzter Zeit verändert habe und ihn mit Peter Pan verglichen, dem Jungen, der nie erwachsen wurde. Das sei inzwischen anders. Seiner Meinung nach liegt das an den Menschen, mit denen Travis Zeit verbringt: "Ich denke, dass man manchmal Leute in seinem Leben hat, die das vielleicht aus einem rausholen."