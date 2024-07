Seit 2008 sind sie ein Paar, haben drei süße Kinder (Leon, Amelie und Fin) und aktuell sind sie das Traumpaar des deutschen Sports: Jessica und Toni Kroos.



Weil Kroos einen großen Teil seiner Fußball-Karriere in Madrid verbrachte, hatten viele die beiden nicht so auf dem Schirm. Doch nun hat Jessica Kroos ihrem Toni in aller Öffentlichkeit eine süße Liebeserklärung gemacht.