Auf dem neuen Album "The Tortured Poets Department" von Taylor Swift hörten Fans ganz genau hin, um herauszufinden, wer der oder die Schuldige am Beziehungsende sein könnte. Und Joe? Ob er selbst ins Album reingehört hat, will er nicht direkt verraten und weicht mit seiner Antwort etwas aus.



Nur so viel: Besonders herrausfordernd fand er die öffentliche Aufmerksamkeit rund um die Trennung: "Man hat etwas sehr Reales, das plötzlich in einen sehr unwirklichen Raum geworfen wird: Boulevardblätter, soziale Medien, Presse, wo es dann seziert, spekuliert und bis zur Unkenntlichkeit verformt wird."



Mittlerweile habe er damit seinen Frieden schließen können, denn: