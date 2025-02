Da staunte auch unsere Promireporterin Susanne Klehn nicht schlecht. Eigentlich zeigt Tan Çaglar sein Privatleben nicht.



Doch zum Valentinstag kam er auf einmal mit seiner neuen Freundin und beide kamen prompt zum Interview und bestätigten das Liebesglück.

Wir haben uns gesagt, wenn dann jetzt. Sonst hat man nicht so viele Gelegenheiten. Wenn nicht zum Valentinstag, wann dann. Tan Çaglar Brisant

Und auch ein paar Worte ließ sich die neue Frau an der Seite des Schauspielers entlocken.



Sie fühle sich an seiner Seite sehr, sehr wohl. Mehr verriet sie nicht.



Aber egal, alle Fans von "In aller Freundschaft" freuen sich sicher für Tan Çaglar und sein neues Glück.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Tan Çaglar suchte in TV Show nach der Liebe

Überraschend kommt das neue Liebesglück aber schon. Denn der Schauspieler war zum Beispiel auf Vox in der TV-Show "First Dates" zu sehen.



In der Promifassung suchte auch Tan Çaglar nach einer neuen Liebe. Daraus wurde nichts, aber gefunkt hat es trotzdem allerdings an einer anderen Stelle, mit einer anderen Frau und bei Brisant haben sie es zuerst erfahren.

IAF-Star ist kein Partytyp