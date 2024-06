Alles begann offenbar mit dem Kühlschrank von Schauspielerin Brooke Shields. Ende der 1990er Jahre steht die US-Schauspielerin kurz vor der Hochzeit mit Agassi. Als Motivation für das voreheliche Fitnessprogramm klebt Shields ein Foto von Steffi Graf an den gemeinsamen Kühlschrank - eingerahmt von einem herzförmigen Magneten, wie Agassi schreibt. Shields, das damalige Sexsymbol, bekannt aus "Die blaue Lagune", ahnt nicht, dass ihr Partner danach regelmäßig vor dem Foto innehält. Weil er seit Jahren heimlich in Graf verschossen ist.

Nach einem platonischen Treffen schickt Agassi seiner Angebeteten ungefragt Blumen, was er später als "borderline stalking" bezeichnete. Es kommt zur Trennung zwischen Agassi und Shields, und kurz danach feiern Fans und Medien das neue Traumpaar der Szene: Steffi Graf und Andre Agassi - zwei der erfolgreichsten Sportstars ihrer Zeit. Die Hochzeit folgte im Oktober 2001.



Die Gräfin und der Rebell vereint in inniger Liebe. "Ich war wie vom Donner gerührt, absolut hingerissen von ihrer bescheidenen Anmut, ihrer natürlichen Schönheit", so Agassi in seiner Biografie.