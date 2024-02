Frühlingsgefühle in Hollywood. Die Suche nach Mr. oder Mrs. Right ist nicht einfach - das gilt auch für die Stars und Sternchen. Diese Promi-Damen sehnen sich nach Schmetterlingen im Bauch und verraten, wie sie danach suchen.

Teri Hatcher auf Jagd nach dem nächsten Date

"Ich habe alles ausprobiert!"



Teri Hatcher war in den vergangenen Jahren auf diversen Dating-Portalen unterwegs, wie sie im Video-Podcast "Getting Grilled with Curtis Stone" ausplaudert. Auf "Hinge" wurde der "Desperate Housewives"-Star sogar gesperrt. Wahrscheinlich vermutete man ein Fake-Profil. "Sie haben gedacht, ich tue so, als ob ich Teri Hatcher sei."



Damit hat sich die Online-Suche nach der großen Liebe für sie erledigt. Nun versucht sie es ganz oldschool: Sie hofft, jemanden im alltäglichen Leben zu treffen.

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Kalaene

Männer sind von Sharon Stone "eingeschüchtert"

Überqualifiziert? Sharon Stone hätte gern wieder einen Mann an ihrer Seite. Doch daten fällt der Schauspielerin im Alltag alles andere als leicht. Männer seien von ihr eingeschüchtert und trauen sich nicht an sie heran. "Kein einziger Typ fragt mich je nach meiner Nummer", so Sharon Stone.



Deshalb nutzt der Hollywood-Star Dating-Apps. Doch die Suche dort gestalte sich, wie die Nadel im Heuhaufen zu finden. Bisherige Erfolgsquote? Ausbaufähig. Sharon Stone traf bereits einen Heroinsüchtigen, "der eindeutig 20.000 Heroininjektionen älter war, als das Bild, das er mir geschickt hat".



Schlechte Erfahrungen hin oder her: "2024 ist das Jahr, in dem ich mich verlieben will, 100 Prozent", so Sharon Stone optimistisch im "Times"-Interview.

Bildrechte: picture alliance/Andy Kropa/Invision/AP

Drew Barrymore gab Dating-Apps eine Chance

In einem Behind-The-Scenes-Clip ihrer eigenen Talkshow fragt Drew Barrymore das Publikum, wer wie sie auf Dating-Apps unterwegs sei.



Ihre bisherigen Dating-Erfahrungen? Ernüchternd.

Ich gehe ungefähr alle halben Jahre auf Dating Apps. Dann sage ich mir: 'Ok, das machen heutzutage eben alle so.' Und dann denke ich mir jedes Mal: 'Oh...sind ja immer noch dieselben Gesichter wie vor sechs Monaten.' Und dann schließe ich die App wieder für ein paar Monate. Drew Barrymore

Nicht nur, dass Drew Barrymore immer auf die selben Männer trifft, sie wurde auch schon einmal fies sitzengelassen - eine üble Erfahrung, die sie so nicht noch einmal erleben möchte.



Ihr Date habe ihr last minute abgesagt. Blöd nur, dass Drew schon am verabredeten Treffpunkt wartete. "Ich kam mir so dumm vor."

Bildrechte: picture alliance / Christopher Smith/Invision/AP | Christopher Smith

Jennifer Aniston: Online-Dating? Ein No-Go

Seit zwei Jahren geht Everbody's Darling Jennifer Aniston als Single durchs Leben. Im Interview mit People verrät sie, dass sie sich gern wieder verlieben würde. "Ich denke, es ist an der Zeit."



Wie sie Mr. Right finden möchte? Sicher nicht online. "Absolut nicht. Ich bleibe beim normalen Dating. Ich möchte jemanden haben, der einen danach fragt, auszugehen."

Bildrechte: IMAGO / Starface

Kylie Minogue genießt ihre Freiheit