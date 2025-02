Nach der Trennung 2023 von ihrem Ex-Freund Raphael Birchner ist Sophia Thiel wieder in festen Händen. Seit einem halben Jahr ist die 29-Jährige mit ihrem neuen Freund zusammen - und ist gerade ganz frisch mit ihm zusammengezogen. Im Podcast "Paula Lieben Lernen" verrät Sophia Thiel, warum sie in Sachen Liebe den Turbogang eingeschaltet hat.

Match in der Dating-App mit einem Polizisten

Der Wunsch nach einer festen Beziehung war bei Sophia Thiel da. Dating-Apps gegenüber war sie auch nie kritisch eingestellt, doch gab es etwa bei der Promi-App Raya "nie etwas mit Substanz", wie die Influencerin im "Bunte"-Interview erzählt. Gefunkt hat es dann ausgerechnet bei Tinder.



Der neue Mann an ihrer Seite arbeitet als Polizist und hat russische Wurzeln. Er wurde in St. Petersburg geboren, ist aber in Berlin aufgewachsen. Für ihn war es zunächst seltsam, eine Prominente zu daten, für sie aber auch einen Polizisten zu treffen, erinnert sich Sophia Thiel.

Polizisten sind für mich so krasse Respektspersonen. [...] Bei einem Polizisten dachte ich, okay ist das jetzt komisch, wenn ich frage, ob wir Alkohol trinken oder ob wir gemeinsam was rauchen wollen? Sophia Thiel Bunte

Die Anfangsunsicherheiten konnten die beiden aber überwinden und sind überglücklich miteinander.

Von den Eltern "abgesegnet"

Am 16. Februar ist das Paar genau sechs Monate zusammen. Im Podcast mit Paula Lambert erzählt Sophia Thiel, dass sich diese wenigen Monate schon anfühlen wie zehn Jahre.



Die erste Hürde hat ihr Freund, dessen Namen sie nicht verrät und ihn auch nicht in der Öffentlichkeit zeigt, mit Bravour gemeistert - das Kennenlernen ihrer Familie und Freunde im bayerischen Rosenheim. Er kam super an durch seine offene Art und sein Job als Polizist hat es den Eltern sehr angetan, erzählt sie.

Bildrechte: picture alliance / Panama Pictures

Kennenlernen - Zusammenziehen - Familie gründen?

Kennenlernen und Zusammenziehen innerhalb von einem halben Jahr - überstürzt Sophia Thiel da etwas? Nein, wie die Bloggerin und Autorin klarstellt. Sie sei ein absoluter Beziehungstyp, bei ihr ginge das immer alles sehr schnell. Auch mit ihrem Ex-Freund zog sie recht fix in der Coronazeit zusammen.



Ihr neuer Freund scheint da aber genauso zu ticken, denn er wolle schnellstmöglich eine eigene Familie gründen - er sei "ready". Über Schwangerschaft hätten sie auch schon miteinander gesprochen, doch dieser Gedanke sei im Moment noch etwas überfordernd für Sophia Thiel, die in diesem Jahr 30 Jahre alt wird.

Gemeinsame Hobbys: Zocken und Serien gucken