Warum ausgerechnet sein Liebesleben die Fans so sehr fasziniert? Das weiß Silbereisen selbst nicht so genau. "Scheinbar will man wissen, wie oder was da gerade ist. Aber das macht mir nicht viel aus. Ich beschäftige mich mit all diesen Dingen nicht wirklich."



Und nun? Ist er aktuell noch zu haben oder nicht? Das wissen die Silbereisen-Fans immer noch nicht. Und irgendwie ist das auch gut so...