David Schumacher hat sich erstmals öffentlich zum Streit zwischen Vater Ralf und Mutter Cora geäußert. In seiner Instagram-Story richtet der 22-Jährige eindringliche Worte an seine Mutter, obwohl er sich eigentlich zu "familiären Angelegenheiten nicht weiter äußern" wollte, wie er schreibt. Private Themen hätten in der Öffentlichkeit nichts zu suchen, aber seine Mutter bekomme das "nicht geregelt", heißt es weiter.

So wie sie sich im Moment verhält, ist eine absolute Frechheit: Meine Eltern sind nun seit 9 Jahren geschieden! Bitte lass uns doch endlich in Ruhe unser Leben leben.

In den vergangenen Wochen hatte sich der Streit zwischen Ralf Schumacher und seiner Ex-Frau in der Öffentlichkeit zugespitzt. Nach dem überraschenden Coming-out des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers, von dem Cora aus den Medien erfahren haben will, fühlte sie sich hintergangen. In der Folge kam es zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen den beiden.