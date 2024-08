Der Grund, warum sie ihre Ehe so lange geheim hielten, wird im Interview auch gleich mitgeliefert: "Wir leben eigentlich zurückgezogen. Wir wollten unser Glück für uns genießen und es nicht an die große Glocke hängen", so Sascha Hehn.



Dem Bericht zufolge gehen der Schauspieler und die Unternehmerin schon seit elf Jahren gemeinsam durchs Leben, wohnen idyllisch in der Nähe des Chiemsees. In die Ehe soll Gloria ihren 30-jährigen Sohn Christian mitgebracht haben, Hehn sei kinderlos.