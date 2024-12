Dass die beiden überhaupt zusammen sind, daran ist die ARD-Sendung BRISANT nicht ganz unschuldig. Vor zwei Jahren hat die Sendung das Paar zusammengebracht.



BRISANT hat über den neuen Stern am Schlagerhimmel berichtet. In Hamburg hat Martin zugeschaut - und sich sofort in sie verliebt.



Er hat ihr geschrieben, sie haben sich getroffen - und prompt ist sie zu ihm nach Hamburg gezogen. Da dekorieren sie jetzt gemeinsam die Wohnung fürs Fest.



Schon ihren letzten Song hat Sarah Zucker für ihren Martin geschrieben. Da hat er sogar im Musikvideo mitgespielt.