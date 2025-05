In Sachen Liebe und Partnerschaft schaut Sarah Connor gern mal über den Tellerrand hinaus. "Ich finde, dass die queere Szene der hetero-monogamen Welt meilenweit voraus ist, was Gelassenheit und offenes Denken in Beziehungen angeht", sagte Connor der Deutschen Presse-Agentur.



"Ich höre meinen schwulen Freunden aufmerksam zu, wenn sie über ihre Vorstellungen von Beziehungen erzählen."