Roland Kaiser ist seit 50 Jahren im Showgeschäft und hat alle Höhen und Tiefen erlebt. Die Fans liegen ihm immer noch zu Füßen, aber eine Sache hat sich verändert: Früher gab es mehr Fanpost, viel mehr Fanpost, erzählt der 72-Jährige. "Wir haben eine Autogrammpostadresse und alles andere an Fanwünschen ist marginal." Was ist da bloß los? Ist der Kaiser etwa nicht mehr so gefragt?