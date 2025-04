Im vergangenen Jahr musste Luzandra Blanco an der Gebärmutter notoperiert werden. Dieser riskante Eingriff hat die gebürtige Kubanerin nachhaltig geprägt. Im Interview mit BRISANT erzählt sie, dass sie nach diesem Erlebnis ihr Leben verändern wollte. Und das hat sie getan!



Beruflich baut sie sich neben der Arbeit mit ihrem Mann ein zweites Standbein auf. Sie ist die künstlerische Leiterin der Grünen Zitadelle in Magdeburg und geht in ihrer neuen Tätigkeit voll auf.