Dazu teilt der Moderator süße Pärchenfotos. Den Tränen nahe streckt Riccardo Simonetti darauf seine beringte Hand in die Selfie-Kamera, sein frischgebackener Verlobter Steven umarmt ihn von hinten. Und Riccardos fast 500.000 Follower? Die rasten komplett aus.



Ob Sylvie Meis, Bill Kaulitz, Caro Daur oder Jannik Schümann: Riccardos Verlobungs-Post wird mit Glückwünschen und Likes überschüttet.



Die Mini-Bilderserie aus drei Fotos verrät auch, wie der Heiratsantrag ablief: Kerzenlicht, Herzchen-Luftballons und ein Diamantring. Romantic at it's best.