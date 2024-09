Ralf liebt Étienne und seit gut zwei Monaten wissen das alle. So weit, so normal. Abgehakt, weiter geht's. Doch so einfach ist das im Fall von Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne offenbar nicht.



Ex-Rennfahrer Schumacher muss sich immer wieder Fragen gefallen lassen. War seine Ehe mit Cora Schumacher nur vorgetäuscht? Eine Schein-Ehe? Alles Blödsinn, sagt er in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte".



"Ich war verheiratet mit einer Frau, die ich geliebt habe, mit der ich einen wunderbaren Sohn habe", stellt Schumacher klar. "Glauben Sie, ich hätte es 14 Jahre mit einer Frau ausgehalten, wäre unsere Ehe ein Fake-Konstrukt gewesen? So ein unfassbarer Quatsch."