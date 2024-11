Ralf liebt Étienne, Étienne liebt Ralf - und damit ist eigentlich alles gesagt! Könnte man meinen... Seit fast drei Jahren sind Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne nun schon ein Paar, doch das Interesse an ihrer Liebe lässt einfach nicht nach.

Nun wollte es Millionärs-Gattin und RTL-Promi Carmen Geiss ganz genau wissen. Sie kennt Schumacher schon seit vielen Jahren und hatte ihn jetzt in ihrem Podcast "Die Geissens" zu Gast. Da tauchte plötzlich die Frage auf, ob Schumacher denn eventuell nochmal heiraten würde. Seine Antwort: "Ehrlicherweise habe ich gedacht, ich hätte das Thema hinter mir. Es gibt da ja diesen Spruch: Wer ein zweites Mal heiratet, hat die erste Scheidung nicht verdient."

Aha! Aber was heißt das denn jetzt? Später im Podcast wird Ralf Schumacher konkreter - und romantischer. Denn tatsächlich ist eine Hochzeit mit Étienne nicht ausgeschlossen!



Konkret darüber nachgedacht hätten beide zwar noch nicht, aber: "Wir werden es verkünden, wenn es so sein sollte."



Das lässt viel Raum für Spekulationen, denn zumindest ist es kein definitives NEIN. Hören wir da also bald die Hochzeitsglocken läuten?