Ob Ralf Schumacher, dessen Ehe mit Ex-Frau Cora schon lange zu Ende ist, mit diesem Wahnsinns-Feedback gerechnet hat? Zahlreiche Prominente wie Moderator Jan Böhmermann, Schauspieler Jannik Schümann, Influencerin Caro Daur, Schlagersänger Patrick Lindner und Ross Antony oder Sportmoderatorin Laura Wontorra zeigen ihre Unterstützung und freuen sich für Ralf Schumacher.



Einige wissen aus eigener Erfahrung, was es heißt, in der Öffentlichkeit zu sich und seiner Sexualität zu stehen und wie befreiend das sein kann. So schreibt Patrick Lindner "Wie sagte meine Mutter zu mir... 'Ich will, dass du glücklich bist, egal mit wem'. Ganz viel Liebe für euch zwei." Schauspieler Lars Steinhöfel schreibt "Wie befreiend es sich anfühlt! Alles Glück der Welt" und fügt ein Herz-Emoji und eine rote Rose hinzu.