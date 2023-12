Jeder kennt den Hit "All I want for Christmas is you". Mariah Carey singt ihn. Allerdings muß sie sich für Weihnachten 2024 einen neuen Anschmachtpartner suchen. Ihr bisheriger Freund Bryan Tanaka verkündete kurz nach den Feiertagen das Liebesaus. Man habe sich freundschaftlich getrennt, mit Respekt und Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.