Sinn für Humor scheint Georgina Chapman außerdem zu haben: Laut Halle Berry war die Kuss-Überraschung nämlich mit Adrien Brodys Freundin vorher abgesprochen gewesen. Dass diese damit einverstanden gewesen sei, sei für Halle Berry der einzige Grund gewesen, die Aktion auch in die Tat umzusetzen. Eine Kuss-Verschwörung unter Frauen also...

Award-Season 2025 - für dieses glückliche Paar ist das offenbar eher die "Kuss-Season": Timothée Chalamet und Kylie Jenner küssten sich in den letzten Wochen schon durch mehrere Veranstaltungen wie die Berlinale und die British Film Awards und zeigten, wie happy sie miteinander sind!



Und so ging es in Los Angeles gleich weiter: Auch wenn der 29-Jährige Chalamet bei den Oscars leer ausging (er war für "A Complete Unknown" als bester Hauptdarsteller nominiert), hatte er offenbar blendende Laune an der Seite seiner 27-jährigen Freundin - die beiden knutschten und umarmten sich verliebt durch den Abend.



Eigentlich ist das doch viel schöner als ein Oscar, oder?