Bei Oliver Pocher heißt es aktuell: Zurück zur Ex - zumindest beruflich.



Nach der Trennungskrise mit Amira Pocher ist nun Sandy Meyer-Wölden seine neue Pocast-Partnerin.



In der ersten Folge "Die Pochers - Frisch recycelt" geht es gleich mit einem Knall los - Sandy und Oliver werden emotional und sprechen über heikle Themen:



Wer ist schuld am Liebes-Aus? Gibt es einen dritten Beteiligten? Wie geht es Oliver Pocher? Und: Warum kann er scheinbar keine Frau halten?

Kein Abrechnungs-Podcast

Wer auf einen Zickenkrieg zwischen Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden hofft, wird in "Die Pochers - Frisch recycelt" enttäuscht werden. Denn: Sandy stellt direkt zu Beginn der Podcastfolge klar, dass sie nicht über Amira herziehen wird.

Egal was passiert ist, man muss sagen, dass Amira wirklich ein toller Mensch ist, sonst hättest du dich nicht in sie verliebt. [...] Sie hat mir damals die Hand gereicht und hat sich extrem für uns eingesetzt, dass wir wieder auf den richtigen Weg kommen. Das werde ich ihr nie vergessen. Sandy Meyer-Wölden "Die Pochers - Frisch recycelt"

Und auch Oliver Pocher lenkt ein: Es sei nicht geplant, "dass wir jetzt hier den großen Abrechnungspodcast machen." Er gibt sogar zu: Amira hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie "das Patchwork-Ding wieder zum Laufen gebracht haben."



Dennoch kann sich der Moderator und Comedian einen Seitenhieb gegen Amira und ihren angeblichen Neuen nicht verkneifen...

Spricht Oliver Pocher hier über Amiras neuen Freund?

Auch in Zukunft werde sich Oliver Pocher nicht auf die Zunge beißen und hier und da etwas über seine gescheiterte Beziehung erzählen. So sei er nunmal, betont Oliver. Er habe in seinem Leben eben schon immer aus Tragödien Komödien gemacht - und wie aufs Stichwort legt der Moderator direkt los:

Es gibt ja noch einen dritten Beteiligten, der in dieser Situation mit dabei ist. Ich sag mal, den finde ich jetzt nicht so geil. Und das hat für mich ein sehr hohes Comedy-Potential. Da werde ich mich auch nicht verändern und werde sicherlich das ein oder andere Mal etwas zu sagen oder den Finger in die Wunde legen. Oliver Pocher "Die Pochers - Frisch recycelt"

Hätte ihm vor einem Jahr jemand gesagt, dass Amira mit "einem anderen Typen lustig am anbandeln" sei, der "Glückskeks-Weisheiten rausposaunt", dann hätter er das nicht geglaubt.



Bestätigt Oliver Pocher hiermit Amiras Beziehung zu Motivations-Coach Biyon Kattilathu?



In den vergangenen Wochen wurden Gerüchte laut, dass er der neue Mann an Amiras Seite sein soll. Amira Pocher dementiert die Gerüchte allerdings klar und deutlich, indem sie auf ihrem Instagram-Account ein presserechtliches Informationsschreiben postete.

Oliver Pocher: "Was habe ich falsch gemacht?"