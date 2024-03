Beim Schlittenhunderennen "Baltic Lights" zeigt Oliver Mommsen seine neue Liebe: TV- und Radio-Moderatorin Katja Runge. "Die Feuerprobe haben wir mittlerweile überstanden", so der Wahl-Berliner im Bunte-Interview. "Es ist so ein schöner und familiärer Rahmen hier bei den 'Baltic Lights', da passte es für uns einfach."

Oliver Mommsen verriet bereits im November, dass er wieder in festen Händen ist - in wessen und seit wann behielt er allerdings für sich. Nur so viel gab der TV-Star preis: "Wir kennen uns jetzt schon eine Weile, alles weitere lassen wir auf uns zukommen."



Sich nach 30 Jahren wieder neu zu verlieben, fiel Oliver Mommsen alles andere als leicht. Im Bunte-Interview verrät er: "Das war der Horror! Das war teilweise echt schräg."