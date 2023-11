Im Interview mit "Bunte" verrät Oliver Mommsen, dass sich die ganz große Liebe zwischen ihm und Nicola noch vor Corona in eine tiefe Freundschaft verwandelt habe - ganz friedlich: "Hass oder Krieg" habe es demnach nicht gegeben. "Nur, weil man sich nicht mehr liebt, muss man sich nicht gleich hassen", so der Schauspieler.



Rosenkrieg? Kein Thema bei Oliver Mommsen und seiner Nicola. Stattdessen sei den beiden eine respektvolle Trennung gelungen. "Wir hatten ein paar ruckelige Jahre, aber irgendwann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie bekommen wir eine vernünftige Trennung hin", so der 54-Jährige.



Schon allein wegen der beiden gemeinsamen Kinder sei dem Ex-Paar klar gewesen, "dass wir nicht des anderen Feind werden und die Tür zueinander nie ganz zuschlagen wollen". Trotzdem will Oliver Mommsen seine Trennung nicht beschönigen. Nach so langer Zeit sei der Weg dahin "nicht immer frei von Steinen" gewesen. Aber: "Wir haben es geschafft."