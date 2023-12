Mit diesem unerwarteten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit haben wohl auch Amira und Oliver Pocher nicht gerechnet.



Bei der Spendengala des ZDF "Ein Herz für Kinder" kam sich das getrennte Paar offenbar zum ersten Mal seit der Trennung öffentlich und unfreiwillig sehr nah - dank Moderator Johannes B. Kerner.

Johannes B. Kerner zieht Amira und Oliver Pocher vor die Kamera

Für den guten Zweck haben sich am Samstagabend Sportler, Schauspieler, Moderatoren, Musiker und Co. bei der Gala vor die Telefone gesetzt und fleißig Spenden gesammelt - so auch Oliver und Amira Pocher.



Das Noch-Ehepaar lief zwar getrennt über den roten Teppich, kreuzte dann aber schon auf der Bühne den Weg und saß kurze Zeit später nur ein paar Meter voneinander getrennt an den Spendentelefonen. Und genau da kam es zu einem eher unfreiwilligen gemeinsamen Auftritt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Denn während Amira Pocher noch an der Strippe hängt, hat sich Moderator Johannes B. Kerner offenbar in den Kopf gesetzt, beide gemeinsam vor die Kamera zu holen. Er zieht Amira Pocher buchstäblich vom Hocker und nimmt sie zu sich hoch auf die Treppe.



Direkt daneben sitzt Oliver Pocher, den Kerner ebenfalls zu sich bittet: Auf der einen Seite steht also Amira Pocher, auf der anderen Oliver Pocher und in der Mitte der Noch-Eheleute Johannes B. Kerner. Bei diesem Anblick geht auch beim Publikum vor Ort ein deutliches Raunen durch die Menge.

Unerwarteter Moment vor Millionen Publikum

Der Moderator bittet daraufhin die beiden Pochers an seiner Seite, abwechselnd die Nummer der Spendenhotline in die Kamera zu sagen. Etwas überrumpelt und verwirrt liest Oliver Pocher gleich die ganze Nummer vor. Amira stichelt gegen ihren Ex und sagt: "Das war klar".



Danach fragt Oliver Pocher noch leicht verdutzt bei Johannes B. Kerner nach: "Das war jetzt eine Telefonnummer. Das war's? Können wir jetzt wieder heiraten - oder wie läuft das jetzt hier weiter?" Amira verzieht daraufhin das Gesicht und dreht sich weg, während Kerner lachend entgegnet: "Das müsst ihr unter euch ausmachen."



Fast 2,8 Millionen Zuschauer konnten den peinlichen Moment zwischen den Noch-Eheleuten live im ZDF mitverfolgen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Christoph Gollnow

Amira und Oliver Pocher: Rosenkrieg in der Öffentlichkeit

Während Amira Pocher zu der Spendengala allein auf dem roten Teppich erschien, kam Oliver Pocher in Begleitung seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Neben ihr saß der Comedian auch den ganzen Abend am Spendentelefon.



Amira und Oliver Pocher hatten sich erstmals Mitte Juni öffentlich zu ihrer Ehekrise geäußert. Ende August folgte dann die offizielle Trennung. Seitdem befeuert der Comedian den Rosenkrieg auf seiner Instagramseite mit diversen Posts und Videos.