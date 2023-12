Seit 2016 mimt Noah Schnapp in der international gefeierten und vielfach ausgezeichneten Netflix-Serie "Stranger Things" den Schüler Will Byers. Immer wieder wurde Noah zu der Sexualität seiner Rolle befragt. 2022 stellte Noah Schnapp im Interview mit "Variety" klar: Ja, seine Rolle Will ist schwul.



Nun, etwa ein halbes Jahr später, schreibt Noah auf TikTok: "Ich schätze, ich bin Will ähnlicher, als ich gedacht hatte" und verkündete somit seine eigene Homosexualität.



Bildrechte: dpa