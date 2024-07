Sommer 2024: Berühmte Menschen haben geheiratet. Doch der Blick auf das Alter der Ehemänner macht kurz stutzig! Bauunternehmer Richard Lugner (91) heiratete in Wien eine fast 50 Jahre jüngere Frau, während in Kalifornien ein sogar 93 Jahre alter Bräutigam vor den Traualtar trat: Medienmogul Rupert Murdoch gab seiner immerhin nur 26 Jahre jüngeren Partnerin das Jawort.

Er ist aktuell der Rekordhalter in der Riege betagter Ehemänner: Rupert Murdoch (93) gab am Samstag (1. Juni) auf seinem Weingut im US-Bundesstaat Kalifornien seiner 67-jährigen Partnerin Elena Schukowa das Jawort. Der Wunsch nach einer Ehe scheint bei ihm ausgeprägt zu sein: Erst im vergangenen Jahr gab der Milliardär seine Verlobung mit der damals 66-jährigen Ann Lesley Smith bekannt - sagte die geplante Hochzeit jedoch kurzfristig wieder ab. Insgesamt scheint Murdoch - einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt - auch beim Thema Hochzeit einen gewissen Ehrgeiz zu verspüren: Er ist jetzt zum fünften Mal verheiratet, seine vorherige Ehefrau war das Ex-Model Jerry Hall.

Er ist ein Liebling der Boulevardpresse, denn Richard "Mörtel" Lugner heiratet nicht nur leidenschaftlich gern, er tut es auch sehr regelmäßig - jetzt am Wochenende zum sechsten Mal. Bei "Mörtel" ist alles gut durchgeplant: Seine Partnerinnen tragen alle "tierische" Kosenamen - vor dem aktuellen "Bienchen" waren Mausi, Spatzi und Hasi an seiner Seite. Seine rund 50 Jahre jüngere Frau Simone (42) ist stellvertretende Filialleiterin in einem Baumarkt.

Der 2017 im Alter von 91 Jahren verstorbene "Playboy"-Gründer Hugh Hefner hatte im Jahr 2012 mit 86 Jahren noch einmal geheiratet. Seine Frau Crystal Harris war satte 60 Jahre jünger als er selbst und - wenig überraschend - auch ein "Playboy"-Häschen. Ein Fan von friedlichem Eheleben schien Hefner allerdings auch im Alter nicht zu sein:



Der Hochzeit mit Crystal vorangegangen war eine kurze Trennung inklusive Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Hund. Crystal plauderte zudem pikante Details darüber aus, was im Schlafzimmer so passiert sei - beziehungsweise, was nicht. In Hefners Testament ging seine letzte Ehefrau übrigens leer aus - immerhin hatte er ihr vorher bereits ein Haus gekauft.