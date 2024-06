Romantische Schlagzeilen am Wochenende: Berühmte Menschen haben geheiratet. Doch der Blick auf das Alter der Ehemänner macht kurz stutzig! Bauunternehmer Richard Lugner (91) heiratete in Wien eine fast 50 Jahre jüngere Frau, während in Kalifornien ein sogar 93 Jahre alter Bräutigam vor den Traualtar trat: Medienmogul Rupert Murdoch gab seiner immerhin nur 26 Jahre jüngeren Partnerin das Jawort.

Heiratswut im Alter - was steckt dahinter?

Dass berühmte und erfolgreiche Männer auch in hohem Alter noch jüngere Partnerinnen ehelichen, daran sind wir gewöhnt - und seitdem es die Klatschpresse gibt, kennen wir Hochzeitfotos, auf denen weißhaarige Greise faltenfreie Frauen im Arm halten.



Klar, auch umgekehrt gibt es berühmte Diven wie Joan Collins, Elizabeth Taylor oder Zsa Zsa Gabor, die bis ins hohe Alter im Hochzeitsfieber waren und sich dabei altersmäßig gern nach unten orientierten. Aber die Regel ist das noch lange nicht!

Die Top-Liste der betagten Ehemänner:

Und eins wird deutlich, wenn man sich die ältesten Heiratswilligen anschaut: Die Männer sind da um einiges unerschrockener als die Frauen. Und sie müssen mit der Hochzeit offenbar auch allen zeigen, dass sie mit 70, 80 oder 90 noch voller Energie und, äh, Tatkraft stecken:

Rupert Murdoch: Der Erfolgreiche

Er ist aktuell der Rekordhalter in der Riege betagter Ehemänner: Rupert Murdoch (93) gab am Samstag (1. Juni) auf seinem Weingut im US-Bundesstaat Kalifornien seiner 67-jährigen Partnerin Elena Schukowa das Jawort.



Der Wunsch nach einer Ehe scheint bei ihm ausgeprägt zu sein: Erst im vergangenen Jahr gab der Milliardär seine Verlobung mit der damals 66-jährigen Ann Lesley Smith bekannt - sagte die geplante Hochzeit jedoch kurzfristig wieder ab.



Insgesamt scheint Murdoch - einer der mächtigsten Medienunternehmer der Welt - auch beim Thema Hochzeit einen gewissen Ehrgeiz zu verspüren: Er ist jetzt zum fünften Mal verheiratet, seine vorherige Ehefrau war das Ex-Model Jerry Hall.

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Media | News Corp

Richard Lugner: Der Konzeptionelle

Er ist ein Liebling der Boulevardpresse, denn Richard "Mörtel" Lugner heiratet nicht nur leidenschaftlich gern, er tut es auch sehr regelmäßig - jetzt am Wochenende zum sechsten Mal. Bei "Mörtel" ist alles gut durchgeplant: Seine Partnerinnen tragen alle "tierische" Kosenamen - vor dem aktuellen "Bienchen" waren Mausi, Spatzi und Hasi an seiner Seite.



Seine rund 50 Jahre jüngere Frau Simone (42) ist stellvertretende Filialleiterin in einem Baumarkt.

Bildrechte: picture alliance/dpa/APA | Florian Wieser

Hugh Hefner: Der größte Altersabstand

Der 2017 im Alter von 91 Jahren verstorbene "Playboy"-Gründer Hugh Hefner hatte im Jahr 2012 mit 86 Jahren noch einmal geheiratet. Seine Frau Crystal Harris war satte 60 Jahre jünger als er selbst und - wenig überraschend - auch ein "Playboy"-Häschen. Ein Fan von friedlichem Eheleben schien Hefner allerdings auch im Alter nicht zu sein:



Der Hochzeit mit Crystal vorangegangen war eine kurze Trennung inklusive Sorgerechtsstreit um den gemeinsamen Hund. Crystal plauderte zudem pikante Details darüber aus, was im Schlafzimmer so passiert sei - beziehungsweise, was nicht. In Hefners Testament ging seine letzte Ehefrau übrigens leer aus - immerhin hatte er ihr vorher bereits ein Haus gekauft.

Bildrechte: imago/ZUMA Press

Freddy Quinn: Er heiratete mit 91 seinen größten Fan

Nach dem Tod seiner geliebten Frau Lilly im Jahr 2008 beendete Sänger Freddy Quinn seine Bühnenkarriere und lebt seitdem zurückgezogen in Hamburg.



Am 2. Mai 2023 heiratete Quinn seine langjährige Partnerin Rosi - mit 91. Rosi, damals 64, wurde vom Fan zur Ehefrau: Sie erstellte früher bereits Autogrammkarten sowie Bühnenbilder für ihr Idol.

Bildrechte: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | ECKEHARD SCHULZ

Dick van Dyke: Hochzeit mit 86

Der Schauspieler, vielen deutschen Fans vor allem aus der Serie "Diagnose: Mord" bekannt, heiratete mit 86 Jahren seine damals 40-jährige Freundin Arlene Silver.



Ein Altersunterschied von 46 Jahren war für den Schauspieler jedoch kein Problem, gefühlt waren die beiden sich offenbar auch altersmäßig ziemlich nah: "Sie ist sehr reif für ihr Alter und ich bin sehr unreif - also passt es genau!", sagte Dick van Dyke 2013 in einem Interview mit "Parade".

Bildrechte: picture alliance / AP Photo | Chris Pizzello

Peter Maffay: Von der Bühne vor den Traualtar

Auch Peter Maffay heiratete einen großen Fan - Hendrikje Balsmeyer. Die Liebe beginnt 2015, als er die junge Lehrerin bei einem Konzert auf die Bühne holt. Da ist sie 28 und er schon Mitte 60. Geheiratet wurde am 1. April 2022 - für den damals 72-jährigen Maffay die fünfte Ehe. Die beiden haben mittlerweile eine gemeinsame Tochter: Anouk.

Bildrechte: IMAGO/Bildagentur Monn

Gerhard Schröder: Ein Kanzler, viele Ehen

Flotte 74 Jahre alt war Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder bei seiner fünften Hochzeit: Kim So-yeon war bei der Heirat 2018 47 Jahre alt und damit noch nicht einmal 30 Jahre jünger als ihr Mann. Dennoch ist Schröder wohl der Bundeskanzler mit den meisten Hochzeiten in der Geschichte der Bundesrepublik.

Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Robert Redford: Alt - aber anders

72 ist Robert Redford, als er 2009 in Hamburg seine langjährige Lebensgefährtin Sibylle Szaggars heiratet. Doch im Vergleich zu seinen Geschlechtsgenossen, die im hohen Alter vor den Traualter treten, scheint diese Hochzeit von anderem Kaliber: Der Altersunterschied beträgt gerade mal 21 Jahre - und es ist erst Redfords zweite Ehe. Einen Platz in unserer Top-Liste der betagten Ehemänner hat sich Redford dennoch verdient!