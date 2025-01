Im Juni des vergangenen Jahres hatte Marie ihre Beziehung zu Aleks öffentlich gemacht. Nur fünf Monate später wurden alle gemeinsamen Bilder des Paares in den sozialen Medien gelöscht. Fans hatten schon damals über eine Trennung spekuliert.



Und sie sollten recht behalten. "Alle Gerüchte sind wahr. Ja, ich bin wieder Single", schreibt die Schlagersängerin in ihrem Statement auf Instagram. Die Trennung sei schon eine Weile her. Reim habe sie aber erst jetzt öffentlich gemacht, weil sie beide Seiten schützen wollte.